Gaziantep Opera ve Bale Günleri" 22 Nisan'da Başlayacak
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek "Gaziantep Opera ve Bale Günleri", 22 Nisan Cumartesi günü başlayacak.
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek "Gaziantep Opera ve Bale Günleri", 22 Nisan Cumartesi günü başlayacak.
DOB Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliğinin himayesinde ve Gaziantep Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek "Gaziantep Opera ve Bale Günleri", 22-25 Nisan tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.
Bu kapsamda sahnelenecek müzikal komedi, bale ve çocuk oyunu temsilleri, Devlet Opera ve Balesi ev sahipliğinde yapılacak.
- 23 Nisan'a özel müzikli çocuk oyunu
DOB sahnelerinde yıllarca kapalı gişe oynayan müzikal komedi "Bir Tenor Aranıyor", Ankara Devlet Opera Balesi tarafından 22 Nisan akşamı sahnelenecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek "Değirmendeki Hazine" sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Zengin dekoru ve neşeli şarkıları ile Gaziantepli çocuklara renkli ve eğlenceli anlar yaşatacak eser, insanların seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatacak.
"Gaziantep Opera ve Bale Günleri"nin kapanışında, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Türk balesi "Harem" ile Gazianteplilerin karşısına çıkacak.
Etkinlik boyunca tüm gösteriler ücretsiz olacak.