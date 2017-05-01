Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonu Genel Kurulu Yapıldı
Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonunda, Huzeyfe Durmaz yeniden başkanlığa seçildi.
Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonunda, Huzeyfe Durmaz yeniden başkanlığa seçildi.
Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonu Olağan Kurulu eski Aktoprak Belediye Başkanı Mustafa Karaca'nın divan başkanlığında yapıldı.
Genel kurulda yapılan oylama sonucu Musabeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Huzeyfe Durmaz yeniden federasyon başkanlığına seçildi.
Durmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Yakup Özbay, Osman Albayram, Enver Bağcı, Ferit Karaoğlu, Hüseyin Yıldırım, Ender Taşdoğan, Oğuz Besle, Cevdet Bay, Niyazi Albayram, Alper Tunga Çiftçi, Akın Erol Kınacılar ve Ertan Aslan yer aldı.