Gaziantep Nisan Ayı İhracatı Açıklandı

Gaziantep'ten, bu yıl Nisan ayında yüzde 1,3 oranında artışla 542 milyon 577 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



İhracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep'ten bu yılın Nisan ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artış göstererek 542 milyon 577 bin dolar olduğunu bildirdi.



Gaziantep'in hem aylık hem de dönemlik ihracatta en fazla ihracat yapan iller arasında 5. yerini koruduğunu belirten Konukoğlu, "Ocak-Nisan dönemi dikkate alındığında ise Gaziantep ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 2 milyar 156 milyon 125 bin dolara yükseldi. 2016 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 2 milyar 71 milyon 740 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştik" şeklinde bilgiler verdi.



Türkiye'nin ve Gaziantep'in ihracatının hız kesmeden yoluna devam etmesinin en büyük temennileri olduğunu ifade eden Konukoğlu, "Bu yıl dünya ekonomisinde toparlanma sinyalleri geliyor. İhracatta bir canlanma başladı. Önemli bir referandumu geride bıraktık, bu sürece rağmen Türkiye'nin genel ihracatında ilk dört ayda yüzde 6,7 artış oldu. Referandum sonrası siyasi istikrarın pekişmesiyle birlikte ekonomide güven ve öngörülebilirliğin artması, hayata geçirilecek teşvik paketleri sayesinde 2017 yılının ihracat açısından daha iyi bir olacağını öngörüyoruz. İnşallah ihracatçılarımız azimli çalışmalarıyla önümüzdeki aylarda yukarı yönlü ivmeyi devam ettirerek, ekonomiye ve büyümeye daha fazla pozitif katkı sağlayacaklar" dedi.



Zorluklara rağmen hedefinden şaşmadan kararlılıkla yoluna devam eden Gaziantepli ihracatçılara müteşekkir olduklarını vurgulayan GSO Başkanı Konukoğlu, "Üretirsek büyürüz, kalkınırız. Bu noktada emekleri ve alın terleriyle ülkemizin gelişmesine büyük katkı sunan bütün çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür eder, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım" diyerek, açıklamasını tamamladı. - GAZİANTEP