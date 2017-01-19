Gaziantep Mutfağı İspanya Turizm Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü

Bu yıl 32'incisi düzenlenen FITUR 2017 Turizm Fuarı'nın Türkiye standında tüm yöresel lezzetlerle birlikte Gaziantep mutfağı da tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon'un da katıldığı fuarda Türkiye standını ziyaret eden İspanya Kralı VI. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, Gaziantep'in yöresel yemekleriyle ilgili hem bilgi aldılar hem de tadım yaptılar.

İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen FITUR 2017 Turizm Fuarı'ndaki Türkiye standında Türkiye'nin yöresel lezzetleri tanıtıldı. Turizm sektörünün en önemli fuarlarından biri kabul edilen FİTUR Fuarı'nda, Gaziantep mutfağı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Bu yıl 32'incisi düzenlenen fuarda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bakanlık ve sektör temsilcileriyle birlikte Türkiye standında İspanya Kralı VI. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia'yı ağırladı. İspanya Kralı VI. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia hem Gaziantep mutfağı ile ilgili bilgi aldılar hem de Türk mutfağından farklı lezzetlerin tadımını yaptılar.

Stant ziyaretinde bulunan misafirlere Gaziantep mutfağının vazgeçilmezleri olan İçli Köfte, Zeytinyağlı Dolma, Yaprak Sarma, Muhammara, Humus, Etsiz Çiğ Köfte, Mercimekli Köfte, Yapma, Nişe Helvası, Su Böreği Baklava, Muska, Tuzlu Antep Fıstığı, Kuru Üzüm, Baklava ve lokum çeşitleri özgün ikramlarla tanıtıldı.

Gaziantep mutfağı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatma Şahin'in girişimiyle Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dâhil edilmişti.

