Gaziantep Mutfağı İspanya Turizm Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen FITUR 2017 Turizm Fuarı'na katıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığının fuarda açtığıTürkiye standında tüm yöresel lezzetlerle birlikte Gaziantep mutfağı da tanıtıldı.Turizm sektörünün en önemli fuarlarından biri kabul edilen FİTUR Fuarı'nda yemekleriyle ön plana çıkan Gaziantep mutfağı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.



Bu yıl 32'incisi düzenlenen fuarda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bakanlık ve sektör temsilcileriyle birlikte Türkiye standında İspanya Kralı VI. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia'yı ağırladı. İspanya Kralı VI. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia hem Gaziantep mutfağı ile ilgili bilgi aldılar hem de Türk mutfağından farklı lezzetlerin tadımını yaptılar.



Stant ziyaretinde bulunan misafirlere gastronomi kenti Gaziantep mutfağının vazgeçilmezleri olan içli köfte, zeytinyağlı dolma, yaprak sarma, muhammara, humus, etsiz çiğ köfte, mercimekli köfte, yapma, nişe helvası, su böreği baklava, muska, tuzlu antep fıstığı, kuru üzüm, baklava ve lokum çeşitleri özgün ikramlarla tanıtıldı. - GAZİANTEP