Gaziantep - Milli Dağcı, Doğa Tahribatı Için Tırmandı

(ÖZEL) - Milli dağcı, doğa tahribatı için tırmandı



MİLLİ dağcı Tunç Fındık, Gaziantep'in Araban İlçesi'nde Ardıl Barajı yapımı sonrası Köklüce Kanyonu'nda meydana gelen doğa tahribatına dikkat çekmek için tırmandı.



Milli Dağcı Tunç Fındık, beraberindeki dağcılılarla birlikte Gaziantep'e 50 kilometre uzaklıktaki Araban İlçesi'ndeki Köklüce Kanyonu'nu ziyaret etti. Fındık, Ardıl Barajı yapımı sonrası kanyonda oluşan tahribata dikkat çekmek amacıyla dağlık alanda tırmanış yaptı. Mili dağcı Fındık, bölgenin doğa sporları açısından çok önemli bir yer olduğunu belirterek, oluşan doğa tahribatı nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Kanyondan geçen suyun baraja aktarılması, kanyondaki kayaların patlatılması ve kanyon içerisine yol açılmasının bölgenin orijinal güzelliğini bozduğunu ifade eden Fındık, şunları söyledi:



"Bu tür faaliyetlerin en güzel yanı daha uzun rotalarda kaya tırmanışı gibi etkinlikler ve ya kış dağcılığı gibi etkinlikler. Gaziantep'e 50 kilometre yakınlıktaki Araban Kanyonu'ndayız. Çok güzel bir yer. Burası bir kaya tırmanış merkezi gerçekten. Dağcı arkadaşlarımız burada birçok rotalar, güzel yerler açmışlar. Oldukça ciddi bir tahribat yapılmış bu kanyonun içinden yol geçirilmiş, kayalar patlatılmış. Büyük bir çevre tahribatı var. Buna üzüldük. Bu kadar güzel bir yer, Gaziantep için doğa sporları cenneti sayılabilecek bir yerin tahrip edilmesi gerçekten çok üzücü. İnsanlara doğa sporları kültürünün sadece doğaya gidip mangal yakmaktan ibaret olmadığının anlatılması gerekiyor."



Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Burak Gürer ise, kanyondaki tahribat sonrası bölgedeki bazı endemik bitkilerin yok olduğunu savunarak, "1996- 1997 yılından bu yana bu bölgede tırmanış yapıyoruz. Rotalar açtık, kamplar yapıyoruz. Tunç Fındık'ın gelmesi bizi onurlandırdı. Bölgenin geliştirilmesi ve tanıtımı açısından çok önemli gerçekten. Köklüce kanyonunun içerisinde yapılmış olan bu çevre tahribatı bizi oldukça yaraladı. Çünkü burası bölgedeki tüm illerden gelen tırmanıcıların, dağcıların, kampçıların, doğa meraklılarının uğrak yeriydi. Buradaki su kaynağını biz çok olumlu ve güzel yönde kullanıyorduk. Buradaki endemik bitkiler şu anda ölmeye başladı. Kurbağalar, balıklar susuzluktan ölmeye başladı. Çevre kirliliği artmaya başladı" diye konuştu.