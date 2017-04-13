Gaziantep MHP'li Taşdoğan Evet Kampanyasının Yıldızı Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 'Evet' kampanyasının yıldızının Devlet Bahçeli olduğunu söyledi. 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği oylaması öncesinde seçim çalışmalarını sürdüren Taşdoğan, DHA Gaziantep Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. Yürüttükleri çalışmaları anlatan Taşdoğan, MHP dışındaki parti tabanlarının da Devlet Bahçeli'ye güven duyduklarını belirtti. Devlet Bahçeli'nin milletin yararına olmayan bir konunun altına imza atmayacağını aktaran Taşdoğan: "Evet kampanyasının yıldızı Devlet Bahçeli oldu" dedi.



Referanduma sayılı günler kala Evet oylarının bir hayli arttığını ve kararsızların oranının azaldığını kaydeden Taşdoğan, şöyle konuştu:



"Şu anda tablo son 10 günde Evet'e doğru ciddi bir evrimle geçirdi. Kararsız olan kitle kararını verdi. Kararsızların oranı çok düşük bir oranda kaldı. Özellikle sayın genel başkanımızın devlet adamı kişiliği, devlete olan samimiyetle ilgili bağı, önce ülkem ve milletim endişesini taşıdığı milletimizin kafasında oturduğu için vatandaşlarımız genel başkanımız meydana indiği günden beri Elazığ'da meydana indiği İstanbul'da son verdiği mitinge kadar kafasında vatandaşımızın kararsızlık kararlarını Evet yönüne çevirdiğini ciddi şekilde müşahede ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi veya başka partiye oy veren insanların söylediği şu: 'Kafamda soru işaretleri vardı ama sayın devlet Bahçeli inince bu Devlet bey millete karşı yanlışın içinde olmaz; mutlaka milletin menfaatine bir iştir bu" Evet oyu vereceğim diyen sayısı bir hayli fazla. Genel başkanımız zaten hiçbir sözünde yanlış çıkmadı. Millet endişesi dışında bir endişe taşımaz. Bunu bizim dava arkadaşlarımız bildiği için bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Hatta parti içinde bir slogan var: 'Diyorsa ki Devlet elbette ki evet'. Partili arkadaşlar kendilerini böyle ifade ediyorlar. Diğer partiden insanlar da böyle ifade etmeye başladı. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir hadise. Bu 'Evet' kampanyasının yıldızı Devlet Bahçeli oldu. Türkiye'de hangi partiye oy veriyorsunuz sorusundan sonra partisini söyleyip, o parti olmasaydı hangi partiye oy verirdiniz sorusunun cevabı yüzde 85 gibi bir oranla Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu işin memleket ve millet meselesi olduğunu parti işi olmadığını, milletin hakemliğine başvurulduğunu güzelce izah ettiğimizde o büyük kitle bu sefer bizim yanımızda oldu. Çok ciddi bir rakamda Evet oyu çıkacağını bekliyoruz."



16 Nisan'da büyük oranda Evet oyu çıkacağını ifade eden Taşdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi olarak erken seçim taraftarı olmadıklarını belirterek, "16 Nisan'ı geçirmemiz gerekiyor. Bu kırılgan sistemden çıkmamız gerekiyor. Bu sistem kriz üretiyor sürekli. 16 Nisan'da bir erken seçim havası var. Bizce erken seçim bir beklenti onun ötesinde bir şey değil. Çünkü Evet çıktığında bunun alt yapısı için bir takım değişiklikler yapmak gerekiyor. Genel seçim gününde ve zamanında yapılacak. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak erken seçim taraftarı değiliz." diye konuştu.