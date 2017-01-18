MHP İl Başkanı Taşdoğan: Referanduma 'Evet' Oyu Kullanacağız

MHP İl Başkanı Taşdoğan: Referanduma 'evet' diyeceğiz



Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP, (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan; anayasa için liderleri Devlet Bahçeli gibi evet oyu kullanacaklarını söyledi.



İl binasında basın toplantısı yapan Taşdoğan, kent ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilemez olduğunu ve bu yüzden MHP'nin anayasa değişiklik paketine katkı verdiğini söyleyen Taşdoğan, "MHP anayasa değişikliğine mecliste birinci turda 'evet' oyu kullanarak katkı vermiştir. İkinci tur oylaması bugün itibariyle başlayacaktır. MHP'nin oyu grup kararı alınmadığı için Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği yönde olacak. Meclis oylamasından sonra anayasa referanduma giderse Devlet Bahçeli'nin oyu evet olduğu gibi MHP'nin de oyu evet olacaktır" dedi.



Gaziantep'e yeni yapılan stadyumun iyi ancak Gaziantepspor'un ligdeki durumunun çok üzücü olduğunu dile getiren Taşdoğan, şöyle konuştu:



"Gaziantep'e ve Gaziantepspor'a yakışan bir stat bu hafta Antalyaspor müsabakasıyla hizmete girdi. Gaziantepspor'un ligdeki durumuna yorum yapmıyor, sadece üzülüyorum. Bu konuya artık daha fazla kulak tıkamayınız. Gaziantep Büyükşehir Futbol takımındaki yönetime de dikkatle bakınız. Milyonlar harcandı sonuç ortada. Fatma Şahin'i; etrafında, bu konuya danışmanlık veren kişileri yeniden değerlendirmesini ve orada ki paraların hepimizin vergileri olduğunu hatırlatmayı görev biliyorum."



(Tür: Yurt)