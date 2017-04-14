Gaziantep Mehmet Şimşek Dördüncü Sanayi Devrimini Başa Baş Yakalayacağız

Mehmet Şimşek Dördüncü sanayi devrimini başa baş yakalayacağız



BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki parlamenter sistemin ciddi yapısal sorunlar içerdiğini belirterek, Dördüncü sanayi devrimini; birincinin, ikincinin, üçüncünün aksine on yıllar, altmış yıllar sonra değil, başa baş yakalayacağız dedi.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te, Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Gaziantep Sanayi Dönüşümü Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Milletvekili Nejat Koçer ve sanayicilerin katıldığı toplantıda konuşan Mehmet Şimşek, hükümet olarak dördüncü sanayi devrimine yönelik yol haritası çıkardıklarını kaydetti. Dördüncü sanayi devrimiyle dünyanın hızla değişeceğini anlatan Şimşek, şöyle dedi



Muazzam yıkıcı etkilere sahip, inanılmaz bir hızla önümüzdeki 10- 15 yıl içerisinde yıkıcı etkilerini hissedeceğimiz dördüncü sanayi devrimi geliyor. Bu Türkiye için de çok önemli ama Gaziantep için kritik. Biz bir taraftan Ankara'da dördüncü sanayi devrimine yönelik olarak yol haritamızı çıkartılıyoruz. Yine paydaşlarla; yani TÜSİAD'ıyla, MÜSAD'ıyla aklınıza gelebilecek bütün iş aleminin şemsiye kuruluşlarıyla biz çalışıyoruz. Sanayide dönüşüm için biraz çaba gerekiyor. Biz 25 sektörel dönüşüm programını ortaya koyduk. Benim tavsiyem; o programın da ne fırsatlar içerdiğini, size ne tür yeni iş alanları sunacağını onunla çalışsın arkadaşlar. Çünkü biz hükümet olarak 25 sektörel dönüşüm programını ortaya koyduk, tedbirleri ortaya koyduk. Bunların şimdi uygulamasını hızlandırılması aşamasındayız. Bu sanayideki dönüşümü hızlandırmamız lazım.



'İSTİKRAR ARTI REFORM EŞİTTİR REFAH'



Türkiye'deki mevcut parlamenter sistemde ciddi yapısal sorunlar olduğunu anlatan Şimşek, yapılacak çalışmalarla dördüncü sanayi devrimini diğer ülkelerle başa baş yakalanacağını ve bunun birlikte başarılacağını ifade ederek, Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği, inanıyorum ki kabul edilirse Türkiye artık kesintisiz 5 yıllık yönetimlerle bu konuları çok çok daha derinlemesine önceliklendirecek. Bu vesayet sisteminin bile ortadan kalkması yani yargının, meclisin ve hükümetin doğrudan doğruya millet tarafından şekillendirilmesi başlı başına Türkiye için önemli bir yapısal sorunun giderilmesidir. Hükümetin doğrudan doğruya vatandaş tarafından 5 yıllığına kesintisiz seçilmesi ve hükümet krizlerinin sona ermesi başlı başına bir yapısal sorunun çözülmesidir. Aslında yarı başkanlık sisteminde olan Türkiye'nin 2 başlılık sorunun ortadan kaldırılması, başlı başına Türkiye için bir yapısal reformdur. Parlamenter sistemimiz ciddi yapısal sorunları içermektedir. Bu yapısal sorunları çözecek bu anayasa değişimi ortadan kalkması, Türkiye'yi apayrı bir dönemin başında. Biz o nedenle Gaziantep'ten başlayarak Türkiye'nin 25 dönüşüm programını da dikkate alarak sanayide dönüşümü başaracağız. Dördüncü sanayi devrimini; birincinin, ikincinin, üçüncünün aksine on yıllar, altmış yıllar sonra değil, başa baş yakalayacağız. Başa baş dördüncü sanayi devriminde biz bu işin içinde olacağız ve inşallah biz bu işi başaracağız. Türkiye zenginleşecek. Çünkü zenginleşmenin yol, katma değerden, değişimden, istikrardan geçiyor. Onun için benim basit bir formülüm var; istikrar artı reform eşittir refah şeklinde konuştu.