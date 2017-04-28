Gaziantep Mehmet Görmez: Insanlık Alemi, Küresel Ölçekte Güven Bunalımı Yaşıyor

Mehmet Görmez: İnsanlık alemi, küresel ölçekte güven bunalımı yaşıyor



DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gaziantep'te katıldığı 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konulu sempozyumda, insanlık aleminin küresel ölçekte güven bunalımı yaşadığını kaydetti.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konulu sempozyum düzenledi. Sempozyuma; Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrenciler ve davetliler katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Mehmet Görmez, insanlık aleminin güven bunalımı yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu sene Hz. Peygamber ve Güven Toplumu konusunu seçtik. Neden güven toplumu? Küresel sebebi, bütün insanlık alemi küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşıyor. Güven bunalımını yok etmek için güvenlik toplumuna dönüşüyor. Güvenlik toplumu olmakla güven toplumu olmak aynı şey değildir. Her kişinin başına bir polis dikerek, güvenlik toplumu oluştursanız da güveni sağlayamazsınız. Bütün çarşılara, pazarlara, dükkanlara, havaalanlarına, her yere kamera döşemekle güveni sağlayamazsınız. İnsanlar, Allah'ın kulları sağında ve solunda var olan ilahi kameraları yok saydıkça, siz istediğiniz kadar onları takip etmek için güveni sağlamak için kameralar döşeyin, güven toplumunu oluşturamazsınız. İman olmadan eman olmaz. Güven, iman toplumu olmadan eman toplumu kurulamaz. Emin peygamberin emin ümmeti olmadan güven toplumunu inşa edemeyiz. Onun için küresel ölçekte insanlık aleminin güven problemi yaşadığı için bu konu üzerinde durmanın önemli olduğunu ifade ettik."



Konuşmaların ardından sempozyum, 'Kavramsal Çerçeve' adlı oturumla devam etti.