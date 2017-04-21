Gaziantep Lüks Cipte Başından Vurularak Öldürüldü

Lüks cipte başından vurularak öldürüldü



GAZİANTEP'te 38 yaşındaki Savaş Cengiz, kullandığı lüks cipte, başka bir araçtan uzun namlulu silahla açılan ateşte yaşamını yitirdi.



Olay, akşam saatlerinde merkez Şehitkamil İlçesi'ne bağlı İncilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki Savaş Cengiz yönetimindeki lüks cipe, yaklaşan araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı. Savaş Cengiz, başına isabet eden mermilerle olay yerinde yaşamını yitirirken, aralarında husumet bulunduğu değerlendirilen saldırganlar ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Çevrede önlem alan polis, olay yerindeki boş kovanları toplayıp parmak izi aldı. Cip çekiciyle detaylı inceleme için emniyet otoparkına götürdü.



Acı haberi alıp olay yerine gelen Cengiz'in yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Savaş Cengiz'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.