Gaziantep Kutlu Doğum Haftası Etkinliklerle Kutlanacak

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası temasının 'Hz. Peygamber ve Güven' olarak belirlendiğini açıkladı. Müftüsü Ahmet Çelik düzenlediği toplantıda, Hazreti Muhammed'in Mekke'de temelini atıp, Medine'de inşa ettiği toplum modelinin sadece Müslümanlar için değil tüm inanç mensupları için huzur ve güven kaynağı olduğunu söyledi. Bu nedenle Kutlu Doğum Haftası'nın etkinliklerle kutlanacağını anlatan Çelik, şöyle konuştu:



"Müslümanlar sadece kendi yurtlarında barışı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda yeryüzünü selam yurdu haline getirmek üzere beldeleri, denizleri aşarak insanlığa örnek medeniyetler oluşturmuşlardır. Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle, özelde toplumumuzun genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyuna gündemi taşımayı, görev olarak kabul etmiştir. Bu bağlamda 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası'nda Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konusu ele alınacaktır."