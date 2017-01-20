Gaziantep 'Küresel Plastik Zirvesi', Türkiye'de yapılacak



'Küresel Plastik Zirvesi', Türkiye'de yapılacak



KÜRESEL Plastik Zirvesi; Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfının (PAGEV) ev sahipliği ile 19 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.



PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu bir otelde düzenlenen toplantıda Gaziantepli iş adamları ile bir araya geldi. Toplantıya PAGEV Denetim Kurulu üyesi Cuma Çekici, Gaziantep Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Savaş Mahsereci ve iş adamları katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Savaş Mahsereci, Gaziantep'in tekstil, gıda plastik ve kimya olmak üzere 11 alt sektörde üretim yaptığını belirtti. Mahsereci, 6'ncı Organize Sanayi Bölgesinin devreye girince bölgeye büyük bir rekabet gücü getireceğini söyledi.



PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ise iş adamlarının döviz kurlarından en ufak bir oynamada etkilenmelerinin küresel odaklı düşünmedikleri için bu kadar çabuk etkilendiklerini söyledi. Küresel odaklı düşünülmeyince yapılan işlerin hem iş adamına hem ülkeye zarar verdiğini dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu: "Sanayici başarılı olmak için verimli teknolojiye ulaşmayı, elemanlarını nitelikli hale getirmeyi ve küresel olarak çalışmayı hedef haline getirmeli. Hedefiniz bu saydıklarım olmazsa, üretemezseniz, ihracat yapmazsanız ve firmalarınız her zaman döviz hareketlerine karşı açık olur. Döviz kurlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirmek için üretmeliyiz ve ihracat yapmalıyız. 2017 yılında 'Küresel Plastik Zirvesi' İstanbul'da yapılacak. Bu zirvede ev sahibi olmamız bizim için büyük avantaj, yerli ve yabancı tüm sanayicilerimiz bu zirvede bir araya gelecek. Bu zirvenin bizim için verimli geçeceğine inanıyorum."