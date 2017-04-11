Gaziantep Kontrol Noktasından Kaçan Otomobilden Polise Ateş: 1'i Yaralı, 2 Gözaltı

Kontrol noktasından kaçan otomobilden polise ateş: 1'i yaralı, 2 gözaltı



GAZİANTEP'in Oğuzeli İlçesi'nde, sürücüsünün kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı otomobil, kovalamacayla bir süre sonra sıkıştırıldı. Otomobilden polislere tabancayla ateş açan kişi vurularak, sürücü ise 20 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı.



Oğuzeli çıkışında ve havalimanı yakınlarında bulunan kontrol noktasına yaklaşan Aziz Bilmez yönetimindeki 34 ASU 84 plakalı otomobil, polisler tarafından durdurulmak istendi. Otomobilin sürücüsü Bilmez, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Ekiplerin kovaladığı otomobil, Oğuzeli İlçesi'ne bağlı Direkli Mahallesi'nde sıkıştırıldı. Sürücüsü Aziz Bilmez durdurduğu araçtan yaya olarak kaçarken, otomobilde bulunan Mustafa Yaprak ise polise tabancayla ateş açması sonucu çatışma çıktı. Mustafa Yaprak, çatışmada yaralı olarak yakalanırken, kullandığı tabancaya el konuldu. Yaprak, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yaprak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü Aziz Bilmez ise jandarma ekipleri tarafından aracı bıraktığı Direkli Mahallesi'nden 20 kilometre uzaklıktaki Nizip İlçesi'ne bağlı ilçesine bağlı Orul Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis araçlarının da isabet aldığı olayda incelenen otomobilin plakasındaki harflerin boyayla değiştirildiği belirlendi.