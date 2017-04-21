Gaziantep Kolej Vakfı'nda TBMM Kuruluşu Canlandırıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanmaya başladı.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un da katılımıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sevinç ve duyusal anlar bir arada yaşandı. Özel Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşku ile kutladılar. GKV'li öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türkçe ve İngilizce şarkılar seslendirerek, modern dans ve halk danslarını sergiledi. Şiir performansıyla da beğeni toplayan öğrenciler, Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasından TBMM'nin açılışına kadar olan süreci tiyatro gösterisi ile canlandırdı.



Atatürk videosu izleyen velileri ve öğrencileri duygulandırdı. Kutlamalara Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy, Genel Müdür Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, Okul Müdürleri Mustafa Şenel, Nadir Gürsel ve İsmet Tiryaki, idareci ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Çocuklar, milletin geleceğidir. Mustafa Kemal Atatürk çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, milli bayramımız olan 23 Nisanı ülkemizin geleceği çocuklarımıza armağan etmiştir. Türkiye cumhuriyetini emanet edeceğimiz öğrencilerimizin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir. Milli bayramlarımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada çocuklar gibi el ele yaşamak ümidiyle, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun" dedi.



Kutlamaların büyük bir heyecanla izleyen davetliler gösterileri gerçekleştiren öğrencileri ayakta alkışladı. - GAZİANTEP