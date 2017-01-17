Gaziantep Kamyonetle Çarpışan Kasksız Motosikletli Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, kamyonet ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü 27 yaşındaki Doğan Durmaz yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay Bulvarı'nda ilerleyen 41 yaşındaki Akif D. yönetimindeki 27 SC 153 plakalı kamyonet ile 22 nolu sokak girişinde Doğan Durmaz'ın kullandığı 27 SL 690 plakalı motosiklet ilme çarpıştı. Kazada çarpışmayla kamyonetin altına giren motosikletin kasksız sürücüsü Doğan Durmaz yaralandı. Çevredekiler tarafından kamyonetin altından çıkarılan yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi/ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Durmaz, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Akif D.?nin gözaltına alındığı kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.