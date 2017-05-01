Gaziantep Kalesi'ne Ziyaretçi Akını

Gaziantep Kalesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistler hafta sonunu fırsat bilerek, Gaziantep'in tarihi kalesine akın etti. Çevre illerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Gaziantep'e turistik amaçla gelen vatandaşlar kentin tarihi yerlerini gezdi. Kentin simgesi konumundaki Gaziantep Kalesi ise en çok turisti misafir etti.



Hafta sonunu fırsat bilen ve aileleriyle beraber kaleye gelen Ziyaretçiler, Kaleden memnun kaldıklarını ve Kalenin bizleri tarihe götürdüğünü, kalenin içindeki kurtuluş savaşını anlatan efektlerin çok güzel yapıldığını, yoğun bir kalabalık olduğunu belirtti.



(Lider Olgun / İHA)