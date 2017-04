Gaziantep Kadir Topbaş, Gaziantep'te Liderliği Anlattı

Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Gaziantep'te katıldığı 'Kariyer Günleri'nde "Lider her şeyi iyi gören, halkına güven veren ve haksızlığa meydan okuyan kişidir" dedi.Topbaş, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen 'Kariyer Günleri'ne konuşmacı olarak katıldı. Toplantıya; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Öğrencilere deneyimlerini anlatan Kadir Topbaş, "Lider hayal eder, hayalleri gerçeğe dönüştürür. Liderin ekibinden önde olması her şeyi görmesi gerekiyor. Lider halkının kendisine güvendiği, her şeyi gören, vizyoner, haksızlığı meydan okuyan kişidir. Bunu biz 15 Temmuz'da liderimizde gördük" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde çalıştığını hatırlatan Topbaş, şunları söyledi:



"Yorulduğumda meşguliyet değiştirdim. Ne zaman bulunduğunuz yeri ve işi kanıksarsanız meşguliyet değiştirin, dinlenirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken beraber çalıştık. Bazen araçta giderken 'Gördün mü?' diye bir şey sorardı, sağa sola bakardım. Liderin her şeyi görmesi gerekiyor. Gerçek ve gerçek olmayanı iyi fark eder lider. Ani karar verme, güvenilen insan olma duygusunu vermesi gerekir. İstanbul'a belediye başkanı olduğumda anons yaptırıp 'Hayallerinizi istiyorum' dedim. Liderlerin hayal kurması ve gerçekleştirmesi gerekiyor. Lider hayallerini yöneten kişidir. Akıl ve bilgiye tabi olur, onların gösterdiği yolda hareket eder. Vicdan en çok danıştığı kavramdır. Lider devamlı kendisini yenileyebilen birisidir."



"TORUNLARIM İÇİN ÜRETTİĞİM DOĞAL FINDIKLI ÇİKOLATAYI İSTANBUL İÇİN ÜRETECEĞİZ"



İstanbul'da kurulan halk ekmek fabrikasını model olarak yaptıklarını ifade eden Topbaş, "Kimyasal olan yaş maya değil, ekşi maya kullanarak doğal ekmek üretiyoruz. Yakında bebe bisküvisi de üreteceğiz. Çalışmasını yaptık, makine siparişi verdik 5-6 ay içinde seri üretimine geçeceğiz. Fındıklı çikolata var, içinde palm yağından bahsediliyor. Kendi torunlarım için tamamen doğal fındıklı çikolata yaptırdım. Niye tüm İstanbul'un çocukları yemesin diyerek bunu da projelendirdik. Yakında onun da üretimine geçeceğiz" diye konuştu.



Topbaş, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.