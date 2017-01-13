Gaziantep İtfaiyesi 2016 Yılında Yüzünün Akıyla Çıktı

Gaziantep Büyükşehir itfaiye daire başkanlığı 2016 yılında olaylardan yaralı kurtardığı 115 can ve verdiği eğitim ve bilinçlenme ile başarılı bir yıl geçirdi.



2016 yılında yaklaşık 6 bin yangın bin 800 arama kurtarma müdahalesiyle 115 vatandaşı yaralı olarak kurtaran Gaziantep İtfaiyesi 2016 yılında başarılı bir grafik çizdi. Gaziantep Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz 2016 yılının kendileri açısından başarılı geçtiğini söyledi. Yılmaz, Kendilerine gelen ihbarlara anında müdahale ettiklerini vurgulayarak, geçen sene 115 vatandaşı yaralı olarak kurtardıklarının altını çizdi.



2016 yılında 6 bin yangına müdahale ettiklerini belirten Yılmaz, yangınlarda bir kedi yada başka hayvanın bile zarar görmemesi için çaba gösterdiklerini kaydetti. Yılmaz, "2016 yılında Gaziantep Büyükşehir İtfaiyesi olarak, yine vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ettik. Yaklaşık 6 bin yangın, bin 800 de arama kurtarma olayına müdahale ettik. 360 personelimiz 18 istasyonda 60'ya yakın araçla hizmet veriyoruz. Tabi şehrimiz hızla büyüyen bir şehir ihtiyaçları artan bir şehir ama Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla kendisini sürekli yenileyen bir itfaiye. Hem teknolojik anlamda hem idari anlamda İtfaiye teşkilatımız şehrin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye geliyor. Olaylar bize intikal ettiğinde bizim temel prensibimiz en kısa zamanda olay yerine ulaşmak ve vatandaşın canına malına zarar gelmesini önlemektir. Sadece vatandaş değil bu kedi, köpek, kuş herhangi bir canlıda olabilir. Geçen sene meydana gelen 6 bin yangında 115 vatandaşımızı yaralı kurtardık. Maalesef 12 kişi bu yangınlarda hayatını kaybetti" dedi.



"Verdiğimiz eğitim sayesinde 6 yaşındaki çocuk ailesini kurtardı"



Verdikleri eğitimlerle hayat kurtardıklarını vurgulayan Yılmaz, "Verdiğimiz eğitim sayesinde 6 yaşındaki çocuk aldığı eğitim sayesinde soba zehirlenmesi yaşanıyor evde ve çocuk hemen kapı ve pencereyi açarak ailesini uyandırıyor. Bizim verdiğimiz eğitim sayesinde 5 kişilik bir ailenin yaşama tutunması bizi çok sevindirdi. Bir yandan da vatandaşlarımızı eğitmek, bilgilendirmek, çocukları, ev hanımları, iş yerlerimiz bu anlamda geçen sene yaklaşık 40 bin insanımıza ulaşarak acil durumlara duyarlılık hale getirmeye çalıştık. Acil durumda nasıl hareket etmesi konusunda eğitim verdik. Denetimlerimiz var iş yerleri binalarımızı denetliyoruz. Yaklaşık 4 bin bina dükkan bunların yangın güvenlik önlemlerinin alınmasını sağladık. Biz 24 saat vatandaşlarımızın emrindeyiz. Sosyal medyayı da etkiliyiz Twitter da dördüncü, Facebook'ta takip anlamında ikinci sıradayız. Günümüz koşullarına uyan kendini yenileyen güçlü bir teşkilatız. Verdiğimiz eğitim sayesinde 6 yaşındaki çocuk aldığı eğitim sayesinde soba zehirlenmesi yaşanıyor evde ve çocuk hemen kapı ve pencereyi açarak ailesini uyandırıyor. Bizim verdiğimiz eğitim sayesinde 5 kişilik bir ailenin yaşama tutunması bizi çok sevindirdi" şeklinde konuştu.



Suriye'nin Cerablus kentine de hizmet veriyoruz



Yılmaz, Suriye'de de hizmet verdiklerini ifade ederek, "Gaziantep Büyükşehir çevreden çok beklentisi olan bir belediyedir. Sadece Türkiye değil Suriye'nin Cerablus kentine de hizmet götürüyoruz. Şuan Cerablusta bir problem olduğunda derhal Valiliğinde bilgisi dahilinde sınırı geçip müdahalemizi yapıyoruz. Hatta önümüzdeki günlerde Cerablus'ta bir araç ve ekip kurmayı düşünüyoruz. Orası da kendisine yeterli hale gelecek" diye konuştu. - GAZİANTEP