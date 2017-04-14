Gaziantep - Islahiye'de Trafik Kazası 3 Yaralı

Islahiye'de trafik kazası 3 yaralı



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Hamza Özsevindik yönetimindeki 46 DU 962 plakalı otomobil ile Mustafa Koyuncu idaresindeki 27 T 5512 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kavşaktaki orta refüje çıkarak yön levhasına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Hamza Özsevindik ile yanında bulunan Salman Unludere ve Kemal Kılıçoğlu yaralandı. Kaza sonrasında olay yerinde geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.