Gaziantep Islahiye'de Sahte Zeytinyağı ve Kaçak Sigara Ele Geçti

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, zabıta ekipleri polis destekli düzenledikleri operasyonda bitkisel karışımlar ile elde edilen 725 kilo sahte zeytinyağı ile bin paket kaçak sigara ele geçirdi.



İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde piasaya sahte zeytinyağı sürüldüğü ihbarı üzerine Hacıaliöztürk Mahallesi'nde Suriye uyruklu kişilere ait 2 ayrı işyerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Suriye uyruklu Samir Abid ile Abdulgani Şeyh Dibs işlettiği işyerlerinde bidon ve kiloluk hale getirilmiş şişe içerisinde bitkisel karşımla hazırlanmış zeytinyağı tespit etti. Her iki işyerinde raflarda satışı yapılan ve bidon içerisindeki 725 kilo sahte zeytinyağına el konuldu. Diğer tarafta aynı operasyonda polisin tezgah altına gizlenmiş bin paket kaçak sigara yakalayarak el koydu. Şüpheli Suriyeliler hakkında yasal işlem başlatıldı.