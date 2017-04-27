Gaziantep Islahiye'de Çoban ve Arıcılara Sertifika

Islahiye'de çoban ve arıcılara sertifika



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde düzenlenen Arıcılık ve Sürü Yönetimi Elemanı Kursu'nu tamamlayan 31 kişiye sertifikaları verildi.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kursu tamamlayanlar için sertifika töreni düzenlendi. Törene Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yüksel Şahin, Ziraat Mühendisi Mehmet Yılmaz, Veteriner Hekim Yavuz Yılmaz ile kursiyerler katıldı. 'Diplomalı çobanlar yetiştiriliyor' projesiyle düzenlenen Arıcılık ve Sürü Yönetimi Elemanı Kursu'na katılan 16 kursiyere sürü yönetimiyle ilgili 120 saat teorik ve pratik eğitim verildi, 15 kursiyer ise 80 saat arıcılık eğitimi verildi. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yüksel Şahin, kursu tamamlayan 31 kişiye belgelerini verdi.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yüksel Şahin, şöyle dedi:



"Eğitim seminerinde işlenen konuların arıcılık veya sürü yönetimi elemanı olarak sizlere katkı sağlamıştır. bu kurslarda aldığınız eğitim gerek arıcılık yaparken gerekse de hayvan besiciliği yaparken hayatımızda uygularsak daha düzenli, daha kalıcı, işimizi daha prosedürüne uygun yapmış olacağız ve mutlaka sizlere artısı döneceğini, sürü yönetimi elemanı ve arıcılık kursunda bayan görmek bizleri gururlandırdı" dedi.