Gaziantep'in İhracatı Arttı

Gaziantep'ten, bu yıl nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artışla 542 milyon 577 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'ten bu yılın nisan ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artış göstererek 542 milyon 577 bin dolar olduğunu bildirdi.



Gaziantep'in hem aylık hem de dönemlik olarak en fazla ihracat yapan iller arasında beşinci sıradaki yerini koruduğunu belirten Konukoğlu, "Ocak-nisan dönemi dikkate alındığında ise Gaziantep ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 2 milyar 156 milyon 125 bin dolara yükseldi. 2016 yılı ocak-nisan döneminde ise 2 milyar 71 milyon 740 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştik." ifadelerini kullandı.



Konukoğlu, Türkiye'nin ve Gaziantep'in ihracatının hız kesmeden yoluna devam etmesinin en büyük temennileri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bu yıl dünya ekonomisinde toparlanma sinyalleri geliyor. İhracatta bir canlanma başladı. Önemli bir referandumu geride bıraktık, bu sürece rağmen, Türkiye'nin genel ihracatında ilk 4 ayda yüzde 6,7 artış oldu. Referandum sonrası siyasi istikrarın pekişmesiyle birlikte ekonomide güven ve öngörülebilirliğin artması, hayata geçirilecek teşvik paketleri sayesinde 2017 yılının ihracat açısından daha iyi bir olacağını öngörüyoruz. İnşallah ihracatçılarımız azimli çalışmalarıyla önümüzdeki aylarda yukarı yönlü ivmeyi devam ettirerek, ekonomiye ve büyümeye daha fazla pozitif katkı sağlayacaklar."



Zorluklara rağmen hedefinden şaşmadan kararlılıkla yoluna devam eden Gaziantepli ihracatçılara müteşekkir olduklarını vurgulayan GSO Başkanı Konukoğlu, "Üretirsek büyürüz, kalkınırız. Bu noktada emekleri ve alın terleriyle ülkemizin gelişmesine büyük katkı sunan bütün çalışanlarımıza canı gönülden kutluyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım." ifadelerinde bulundu.