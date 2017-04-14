Taşdoğan, 50 metre kurbağalama yarışında Türkiye ikinciliği kazanarak Gaziantep'in gururu oldu.

Türkiye minik erkekler şampiyonası için Çanakkale'ye giden Empati İlkokulu öğrencisi Yiğit Taşdoğan, 50 metre kurbağalamada Türkiye ikinciliği kazanarak büyük başarıya imza attı. Taşdoğan Gaziantep'teki yarışmalarda da 3 madalya kazanmıştı. Yüzme sporunu çok sevdiğini ve en büyük hayalinin ileride iyi bir yüzücü olup Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu belirten Taşdoğan, "Ben televizyonda hep yüzme yarışlarını izlerdim. Hep aileme beni yüzmeye yollayın derdim. Onlar da beni kırmadı ve yüzücü olmama izin verdiler. Şu anda madalyalar kazanarak ailemi mahcup etmedim. İnşallah daha büyük başarılar elde etmek istiyorum. Türkiye şampiyonasında da ikinci oldum. Hedefim ileride ülkemizi temsil etmek. En büyük hayalim ise olimpiyatlarda yüzebilmek. Bu hayalime ulaşmak için çok çalışacağım" dedi.

Taşdoğan, Çanakkale'de yapılan minik erkekler şampiyonasında 50 metre kurbağalamada Türkiye ikincisi olmuştu. Gaziantep'teki yüzme yarışlarında ise 4*50 metre serbest bayrak yarışında birincilik,50 metre kurbağalamada 3'üncülük ve 100 metre kurbağalamada yine üçüncülük derecesi elde ederek madalyalar kazanmıştı.

EMPATİ MADAYLALARI TOPLADI

Gaziantep'te düzenlenen Okullar Arası Yüzme Şampiyonası'nda Empati İlkokulu öğrencileri madalyaları toplayarak büyük başarıya imza attı. Empati İlkokulu öğrencilerinden Efe Demir, 4*50 metre serbest bayrak yarışında birinci, Ceyhun Efe Çağatay 4*50 metre karışık bayrak yarışında birinci, 100 metre kurbağalamada üçüncü, Sudenaz Kuran100 metre kurbağalamada üçüncü, 50 metre kurbağalamada üçüncü, 100 metre sırt üstünde ikinci, 50 metre sırt üstünde ikinci, 4*50 metre bayrak yarışında birinci, Ela Altun50 metre serbest bayrak yarışında birinci, 50 metre sırt üstünde üçüncü olarak madalya kazandılar.

