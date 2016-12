Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Yerlikaya mesajında, Antep savunmasını, namus ve hürriyetini çiğnetmemek için milli ruh ve şuurla silahsız ve cephanesiz bir şekilde 10 ay 9 gün boyunca bir taraftan düşmana, diğer taraftan da açlık ve yokluğa karşı verilen onurlu mücadele olarak niteledi.



Antep savunmasını, ocaklarına gazilik onuru ve şehadet nuru düşmüş bir şehrin asil direnişi, inanç, cesaret, azim ve kahramanlığın tarihteki en şanlı destanı diye tanımlayan Yerlikaya şunları kaydetti:



"Çocuk, genç, yaşlı demeden, her yaştan kadınıyla erkeğiyle vatan, bayrak, namus ve hürriyet uğrunda gözünü kırpmadan seve seve ölüme koşanların destanıdır. Annesinin namusuna göz diken bir avuç gözü dönmüş caniye karşı koyduğu için alçakça süngülenen çocuk yaştaki aslan yürekli Mehmet Kamillerin, 'düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diyen Mehmet Saitlerin…



70 binden fazla top mermisinin enkaz yığını haline getirdiği, 'Ayıntab-ı Cihan', namı diğer ifadeyle dünyanın göz bebeği.



İstiklal Savaşımızın ilk meşalesini yakan, dünyada 'Gazi' olma onurunu yaşayan tek şehir Gaziantep. Kıymetli Gaziantepliler, dünya, güç ve menfaat savaşlarının en vahşi şekilde yaşandığı, sınırların yeniden çizilmeye çalışıldığı, mazlum milletlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyor.



Bu zaman diliminde bütün insanlık tanık oluyor ki vatan ve hürriyetinin kadrini bilmeyen toplumlar büyük acı ve ızdırap içerisinde bulunuyorlar.



Namusun, masumiyetin, inanç ve kutsal değerlerin yok oluşuyla birlikte kan, gözyaşı ve insanlık ayıbı dramlar hergün tekrar ediyor.



Yaşanan bu utanç hadiselerinin temel sebepleri arasında toplumların içine düştüğü fitne ve nifak sarmalı, ortak, milli ve manevi değerlerden uzaklaşmak yer alıyor.



Kurtuluş günlerimiz, bizleri düşünmeye ve geçmişimizi hatırlamaya sevk eden, duygularımızın şaha kalktığı tarihlerdir.



Bu günler vesilesiyle ecdadın azimle verdiği mücadelenin ruhunu yeniden hatırlamalı, onların yokluk ve imkansızlıklar içerisinde gösterdiği direnişe sahip çıkmalı ve genç nesillerimize bunları layıkıyla aktarmalıyız."



Gazi Mustafa Kemal'in şehrimizin hemşehrilik beratını kabullerinde ifade ettiği, "Gaziantep güzel bir şehir. Gaziantepliler, vatansever, cesur ve çalışkan. Bu şehir her hizmete layık" veciz ifadelerinin bir gereği olarak Gaziantep'i daha da ileriye götürmek için durmadan, yorulmadan çalışmak gerektiğini ifade eden Vali Yerlikaya açıklamasını şöyle devam etti:



"Bugün onurla kutladığımız 25 Aralık tarihi, Antep'in küllerinden yeniden doğuşunu müjdeleyen bir tarihtir.

Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 95'inci yıl dönümüdür.



Kahraman gazi ve şehitlerin kıymetli torunları, 'Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin/En son koşumuzdur bu/Asırlarca bilinsin' diyerek yedi düvele meydan okuyan şanlı ecdadımızla ne kadar gurur duysak o kadar azdır.



Bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan olarak miras bırakan ecdada selam olsun.



Aziz milletimiz, tarihe mal olacak kahramanlık dolu bir mücadeleyi de 15 Temmuz'da darbeci hainlere karşı, milli irade ve demokrasiye sahip çıkarak göstermiştir.



Antep Savunması'nda ecdadının gösterdiği direniş ruhuyla o gün, yüzbinlerce Gaziantepli meydanları doldurmuş, hürriyet ve bağımsızlığına olan sevdasını en güzel şekilde ortaya koymuştur.



Bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun.



Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümünü en kalbi duygularla tebrik ediyor, bütün hemşehrilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."