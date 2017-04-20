Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Ahmet SOYDOĞAN - GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 2'inci dönem toplantısı valilik konferans salonunda yapıldı.



Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ'ın başkanlık yaptığı toplantıya, kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Uğur Aladağ 2017 yılında il genelinde özel bütçeli kuruşlara ait 238, mahalli idarelere ait 324 olmak üzere toplam 562 projenin yürütüldüğünü söyledi. Aladağ, projeler arasında en çok bütçenin 206 milyon lira ile eğitime ayrıldığını kaydetti.

Uğur Aladağ, eğitimin ardından en çok bütçe ayrılan sektörleri ulaştırma, tarım, diğer kamu hizmetleri, enerji ve sağlık sektörlerinin takip ettiğini belirtti.