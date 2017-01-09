Gaziantep Hüda Par'dan, Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Hüda Par'dan, kan bağışı kampanyasına destek



GAZİANTEP'te, Hür-Dava Partisi (HÜDA PAR) üyeleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.



Hüda-Par Gaziantep İl Başkanı Mehmet Nakşi Erat, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısının ardından Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını söyledi.



Soğuk kış günlerinde kan stoklarının azalması nedeniyle yapılan bu çağrıya kulak verdiklerini kaydeden Erat şöyle konuştu



Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yaptığı açıklamada kan stoklarının azaldığını ve kan bağışı yapılması gerektiğini ifade etti. Partimizin gençlik kolları bu çağrıya kulak vererek kan bağışında bulunmak üzere buruya geldik. Hastanelerde kana ihtiyaç duyan birçok hasta var. Bizler de onların durumunu göz önüne alarak kan bağışında bulunacağız. Gaziantep'teki tüm sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı davranmaya çağırıyoruz.