Gaziantep Hdp'li Toğrul Işkencelerin Had Safhada Olduğu Bir Dönem

Hpd Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerinin kritik noktaya geldiğini anlatırken, "Cezaevleri maalesef şu anda işkencelerin çıplak aramanın hat safhada olduğu bir dönem yaşıyor" dedi.



Gaziantep'te HDP İl yöneticileri cezaevi önünde, siyasi tutukluların sürdürdüğü açlık grevleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Mahmut Toğrul'un yanı sıra, HDP'li yöneticiler, tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mahmut Toğrul, cezaevlerindeki siyasi mahkumların yaşanan baskılara karşı açlık grevine girdiğini söyledi. Toğrul, hükümetin cezaevlerinde yaşananları görmezden geldiğini iddia ederek şunları söyledi:



"Adalet bakanlığının gizli olduğu söylenen genelgesi ile maalesef cezaevlerinde, işkencenin, çıplak aramanın gerçekleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Cezaevlerindeki mahkumlar hem kendilerinin yaşam koşullarının düzeltilmesi hem de Kürt sorunun demokratik çözümü için bedenlerini ölüme yatırmışlardır. Cezaevinde bulunan her siyasi tutsak aynı zamanda Adalet Bakanlığı'nın güvencesi altındadır. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde yaşanacak işkencelerden ve can kayıplarından sorumlu olacaktır. Hükümete çağrı yapıyoruz, lütfen ceza evlerine kulak kabartın. Hükümet tüm eforunu referandum da "evet" çıkarmaya harcıyor. Kulaklarını tıkamış, gözlerini kapatmış cezaevlerinde yaşanan işkenceleri görmezden gelmektedir.Biz bu durumu asla kabul etmiyoruz."



Grupta bulunanlar açıklama ardından dağıldı.