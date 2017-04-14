Gaziantep Hdp'li Toğrul Evet Çıkarsa Bir Yılda Iki Seçim Daha Olacak

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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Halkların Demokratik Partisi, Gaziantep, Antep, Hdp, Evet