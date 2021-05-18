Gaziantep Hayvanat Bahçesi açık mı? Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin giriş ücreti ne kadar?

Dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan ve koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ziyarete kapatılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, hakkında merak edilen sorulardan biri de Gaziantep Hayvanat Bahçesi açık mı? oldu.