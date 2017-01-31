Gaziantep Hak Iş Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te

Hak İş Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te



HAK-İş Konfedarasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'İş yaşamı becerileri' eğitim programına katılmak üzere Gaziantep'e geldi.



Gaziantep'te Hak-İş ve MÜSİAD tarafından düzenlenen 'iş yaşamı becerileri' eğitim programı kapsamında 400 işçi ve işveren bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programa; Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Hak-İş Gaziantep İl Başkanı Mehmet Geçer, işçi ve iş verenler katıldı. Programın açılışında konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'nin başkanlık sistemine 2007 yılında geçtiği ve bu sistemin 2014 yılında halk tarafından tescil edildiğini belirterek, şöyle dedi: "Şu anda parlamento vermiş olduğu karar ile artık bu sistemin krizlere neden olduğunu bilerek çözüm arıyor. Biz bu çözümün taraftarıyız ve tarafındayız. Ülkemiz zaten krizler ile uğraşırken yeni krizlerin ortaya çıkmasını istemiyoruz. Başkanlık sistemi yerine parlamenter sistemi güçlendirebilirdik. Bu da bir çözümdü ama bunu yapamadık. Eğer parlamenter sistem bunun çözümünü bulsaydı şu an bunları tartışmayacaktık. Ama parlamenter sistem, vesayet odaklarını 2007 yılında parlamentonun iradesini bürokratlara; anayasaya mahkemesine teslim etti. Bu teslimiyet parlamenter sistemin krizleri neden olduğunu bir kere daha gösterdi."



Arslan, taşeron sisteminin de biran önce çözülmesini gerektiğin belirterek, "Bu konu biran önce gözden geçirilip çözüme ulaştırılmalıdır. Bu konun çözümü ancak kamu hizmeti yapan insanların, kamu da işçi kadrolarında istihdam edilmesidir. Bunun dışındaki bütün çözümler çözümsüzlüktür ve bizim çözümümüz olmadığın belirtmek istiyorum" dedi.