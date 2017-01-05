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Gaziantep Fırat Kalkanı Şehitleri Törenle Memleketlerine Uğurlandı-1
Gaziantep Fırat Kalkanı Şehitleri Törenle Memleketlerine Uğurlandı-1
5 Ocak 2017 Perşembe 09:52
(Tür: Yurt)
(Tür: Yurt)
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[9131282] DHA
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