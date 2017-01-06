Gaziantep - Fırat Kalkanı'nda Yaralanan Astsubay 46'ncı Şehit Oldu

Fırat Kalkanı'nda yaralanan astsubay 46'ncı şehit oldu (2)



ŞEHİDİN BABASI: BUGÜN İÇİN SON ŞEHİT OĞLUMDUR



Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın geçen saldırısında yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Şehidin emekli Astsubay Başçavuş olan babası Şükrü Erdoğan da 3 çocuğunun en büyüğü olan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın şehit olduğu haberi üzerine Adli Tıp Kurumu'na geldi. Burada açıklama yapan Şükrü Erdoğan, oğlunun vatan için şehit olduğunu söyledi. Şükrü Erdoğan, devlet ve milletin kıyamete kadar daim olması temennisinde bulunarak şunları söyledi:



"Devletimizin milletimizin kıyamete kadar daim olmasını istiyorum. Bu uğurda şehit verilmesi gerekiyorsa verilecektir. Ben de emekli bir askerim. Allah oğlumun ve diğer şehitlerin şahadetini yüce katında kabul buyursun. Mekanı cennet olsun. Bizden şehitlerimize selam götürsün, peygamberimize selam götürsün. Bu topraklar şehit kanı ile sulanmış mübarek topraklardır. Allah ordumuza, milletimize, bütün güvenlik güçlerimiz güç ve kuvvet versin. Hepimizin başı sağ olsun. Ben de bir askerim, bunun için metanetli davranıyorum. Bu vatan bu güne şehitler elden ele teslim ederek gelmiştir. Bugün için son şehit oğlumdur. Vatanımız sağ olsun."



Şehit Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, yarın sabah düzenlenecek törenin ardından Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne gönderilecek.