Gaziantep Fırat Kalkanı'nda 198 Deaş Hedefi Vuruldu, 9 Terörist Ölü

Fırat Kalkanı'nda 198 DEAŞ hedefi vuruldu, 9 terörist ölü



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 198 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 9 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 145 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhaliflerin oluşturduğu Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, kara ve havadan sağlanan ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlar devam etti. 5 el yapımı patlayıcının kontrollü imha edildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Hedef tespit vasıtaları ile; barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlardan oluşan ve DEAŞ mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 186 hedef ateş destek vasıtalarımızla ile ateş altına alınarak terörist grupların faaliyetleri baskılanmış, dost unsurların hareket kabiliyeti artırılmış ve bazı hedefler imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah'da bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 3 barınma yeri, 4 silah mevzii, 4 korugan ve 1 kontrol noktası imha edilmiştir. Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında tespit edilebilen toplam 9 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 5 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 927 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."