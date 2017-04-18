Gaziantep Fırat'a Bağlanıyor

Gaziantep'in turizm sektöründe hak ettiği payı alması gerektiğini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu doğrultuda yaptığı çalışmalar ile turizm sektörüne yeni ivme kazandırmaya devam ediyor.



Özellikle Rumkale ve Aşağı Fırat Bölgesinde turizme yönelik yeni çalışmalar başlatan Fatma Şahin, bu bölgede yeni bir turizm hamlesi başlatmak istiyor. Su turizminde yeni bir hamlenin başlaması için Fırat Nehri ile Belkıs Barajı üzerinde yer alan köyler için yol ve asfalt çalışmasını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dağ köylerini yeni yollar ile birbirine bağlıyor. Rumkele turizme kazandırılması ve Gaziantep'e gelen yerli ile yabancı turistlerin bu bölgeye daha rahat gidebilmeleri için bir takım çalışmalar sürüyor. Bu bağlamda, Beğendik Mahallesi'nde (köyünde) 100 dönümlük mesire alanı oluşturulması planlanıyor. Gaziantep'ten gelen turistlerin Rumkale, Merzimen Çayı, Belkıs Barajı, Fırat Nehri ve Halfeti üzerinde tekne turu yapabilmeleri için ulaşımı daha kolay hale getirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, dağların eteklerinden yeni yollar açıyor.



Vadide bulunan köylerin arasından geçen Merzimen Çayı üzerinde bir köprü kurarak köylülerin ve buraya gelen turistleri Nizip'e ulaşmasını da planlayan Büyükşehir Belediyesi, Rumkale ve Aşağı Fırat'ı yeniden canlandırarak turizm sektörüne kazandırmayı hedefliyor. - GAZİANTEP