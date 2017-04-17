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Gaziantep Enerjisini Güneşten Alacak
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Gaziantep Enerjisini Güneşten Alacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kurduğu santrallerle enerji üretip maliyetlerini asgariye indirmeyi planlıyor.

Gaziantep Enerjisini Güneşten Alacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kurduğu santrallerle enerji üretip maliyetlerini asgariye indirmeyi planlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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