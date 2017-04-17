Gaziantep Enerjisini Güneşten Alacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kurduğu santrallerle enerji üretip maliyetlerini asgariye indirmeyi planlıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kurduğu santrallerle enerji üretip maliyetlerini asgariye indirmeyi planlıyor.
Kaynak: Dunya.com
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