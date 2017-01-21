Gaziantep - El Bab Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı

Gaziantep - El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı

Gaziantep - El Bab şehitleri memleketlerine uğurlandı 3

(Tür: Yurt)

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