Gaziantep El Bab'ın Kedisi 'Barış' Yeni Yuvasında

El Bab'ın kedisi 'Barış' yeni yuvasında



SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan'ın, El Bab'daki çatışmalar sırasında bulduğu ve 'Barış' adını verdiği kedi, Gaziantep'teki tedavisinin ardından yeni yuvasına kavuştu.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan, El Bab'da yürütülen operasyonlar sırasında geçen Şubat ayında kedi buldu. Uzman Çavuş Özkan'ın, 'Barış' ismini verdiği kedi, 26 Şubat'ta tedavi edilmesi için Gaziantep'teki Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne gönderildi. Derneğin barınağında tedavi edilen 'Barış' isimli kediyi haberlere konu olmasının ardından yüzlerce kişi sahiplenmek için başvuruda bulundu.



Dernek yetkilileri, başvuruların ardından kedinin bir yayınevinin sahiplenmesine karar verdi. Kediyi sahiplenecek olan yayınevinin görevlisi Salih Yavuz, bugün Gaziantep'e geldi. Barış'ın durumundan gazetelerden haberdar olduğunu ve sahiplenmek istediklerini anlatan yazısı ile haberdar oldukların anlatan Yavuz, şunları dedi:



"Barış'ın varlığından köşe yazısıyla haberdar olduk. El Bab'da kahramanca terörle, barış için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir Mehmetçiğimizin harap şekilde El Bab'da bulduğu Barış'ı sahiplenmesi ve ona ayakta kalma mücadelesine ortak olması bizi çok etkiledi. Kırmızı Kedi yayınevi olarak kedilerle çok iç içe olan bir yayıneviyiz. Dolayısıyla köşe yazısını okur okumaz, El Bab'da hayatta kalmış 'Barış' kediyi, İstanbul'da da bir emanet olarak sahiplenip, daha mutlu, daha rahat, daha konforlu bir ev sahibi olmasını istedik. Barış'ı almak için Gaziantep'teki dernek yetkilileri ile bağlantıya geçtik. Yetkililer bu talebimizi çok sıcak karşıladı. Barış'a askerimizin elinin değdiği andan itibaren çok iyi bakıldığını buraya gelerek gözlerimizle gördük. Barış'a en az bu kadar iyi bakacağımıza söz verdik. Bütün Türkiye'nin içi rahat olsun, Barış yeni evinde; çok daha mutlu çok daha huzurlu olacak."



Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yetkilisi Cemal Güneş Tosun ise Barış'ın iyi bir yuvaya gittiğini belirterek, "Barış yaklaşık 1,5 aydan beri bizimle birlikte, buradan iyi bir yuvaya gittiğini düşünüyorum. Yurtiçinden ve yurtdışından yaklaşık 3 bin kişi Barış'ı almak için başvuru yaptı. Çok istekli olduğu için Barış'ın yayınevine gitmesinin uygun olduğu kanaatine vardık. Mehmetçiğimizin ve milletimizin gözü arkada kalmasın içi rahat olsun, Barış'ın güzel bir yuvası oldu" dedi.