Gaziantep - El Bab'da Deaş Saldırısı, Yaralılar Var

Gaziantep - El Bab'da DEAŞ saldırısı, yaralılar var (2)(Tür: Yurt)

Gaziantep - El Bab'da DEAŞ saldırısı, yaralılar var (2)

(Tür: Yurt)

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Gaziantep, El Bab, Antep
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