Gaziantep'e yeni doğum ünitesi



GAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde doğum ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Doğum ünitesinin açılış törenine; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Taner Gülşen ve akademisyenler katıldı. Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, doğum konusunda üniversite olarak en kaliteli hizmeti sunacak imkanda olduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Hastanemizin bu bölümünde hepimizin anneleri, kız kardeşleri, eşleri yaşam kalitesi yüksek şartlarda tedavi olması hepimizin isteğidir. Bu yüzden 2- 3 kişilik koğuşlardan ve tam mahremiyeti oluşturmayacak alanlardan güvenle emanet edebileceği alanlara kavuşturduk. Bu konuda kadın doğumdaki hastalarımız büyük bir özveri ile bize yol gösterdiler. Kadın doğumu konusunda üniversitemiz en temiz, en mahrem, en kaliteli hizmeti sunacak konumdadır. Bu ünitenin açılmasına katkı sağlayan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Konuşmaların aerdndan ünitenin açılışı yapıldı.