Gaziantep'e; Metro ve Metrobüs Önerisi

Gaziantep Akademik Meslek Odaları Birliği kentin trafik sorunununun metro ve metrobüs ile çözülebileceğini açıkladı.



tarafından Makine Mühendisleri Odası konferans salonunda Gaziantep'in trafik sorunun çözümüne ilişkin basın toplantısı yapıldı. STK temsilcileri adına açıklama yapan Gürcan Ülgey, Gaziantep'in trafik sorunun ancak yer altında yapılacak bir metro ile çözülebileceğini, metro yapımına bugün başlanmazsa önümüzdeki sürecin şehri yer altı metrosu yapımına zorlayacağını belirtti. Gaziantep'e metro yapılmasının ardından tramvay hattının ise metrobüs olarak kullanılmasının daha verimli olacağını kaydeden Ülgey,"Mevcut hafif raylı sitemin düzeltilmesi de kısmi bir çözüm olabilir. Ama en doğru çözüm bu güzergahın metrobüs güzergahı olarak kullanılması, şimdiki yolcu kapasitesini artırarak daha seri ve konforlu bir ulaşım sistemi sağlayacaktır. Tabi ki bu kadar trafik sıkıntısı olunca hemen ve kısmi çözümler ile sorun çözülmeye çalışılmaktadır. Akıllı kavşaklar, sinyalizasyondaki düzenlemeler ve son olarak ta sola dönüş yasakları. Bu şekilde sorunlar çözülemez. Bu uygulamaların hepsi bilimsel uygulamalar, kesinlikle yarar sağlar ancak tedavi etmez ve sorunu çözemez." diye konuştu.



Yeni yapılacak yerleşim merkezlerinin trafik geçişlerinin planlanması ve gelecek kuşaklara daha güzel bir kent bırakılması gerektiğini anlatan Gürcan Ülgey, şöyle konuştu:



"Yetkililer, birçok konuda her zaman söyler; bu sistem, bu sorun bizden yıllar önce yapılan yanlış uygulamalardan kaynaklanmaktadır ve çözümü gerçekten kolay değil diye. Bunu söyleyen yetkililer gerçekte doğru söylemektedirler. Ama doğru söylemek yetmez, doğrunun yanında haklı da olabilmek için, bugün bunu söyleyen yetkililer hakkında gelecekte aynı serzenişlerde bulunulmaması için, tedbirler alınmalı ve bugünkü uygulamaları ileriye dönük yapılmalı gelecek kuşaklara daha güzel bir kent bırakılmalıdır."