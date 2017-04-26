Gaziantep'e 100 Dolar Kalıbı Göndermek İsteyen 2 Suriyeli Kamerada

Gaziantep'e 100 Dolar kalıbı göndermek isteyen 2 Suriyeli kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçe Otogarından Gaziantep'e 100 Dolar kalıbı göndermek isteyen 2 Suriyeli firma çalışanlarının dikkati sayesinde yakalandı



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otobüs firması ile Gaziantep'e 100 Dolar kalıbı göndermek isteyen 2 Suriyeli, görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Nisan Cumartesi günü saat 20.15 sıralarında Manavgat Otogarında bulunan bir otobüs firmasına gelen Suriyeli 2 kişi, ellerindeki paketi otobüsle Gaziantep'e göndermek istediklerini söyledi. Yazıhane görevlileri İsa Esen ve Umut Parlak'ın şahısların durumundan şüphelenerek yüksek bir fiyat istemelerine rağmen şahıslar ellerindeki paketi göndermekten vazgeçmeyince görevliler bu kez şahıslardan kimlik istedi. Suriyeli oldukları belirlenen şahıslar kimliklerinin üzerlerinde olmadığını söylemeleri üzerine firma görevlisi paketi açarak içerisinde ne olduğunu kontrol etti. Paket içerisinde 2 gömlek ve 1 pantolon olduğunu gören görevli, 3 parçayı göndermek için 100 lira ücretin kabul edilmesi üzerine pantolonu iyice inceleyince pantolonun arka cebinin dikili olduğunu ve cep içerisinde sert bir cismin bulunduğunu belirledi. Görevlinin durumu fark etmesi üzerine Suriyelilerden birisi pantolonu görevlinin elinden alarak firmadan çıkıp geldikleri motosikletle kaçmak isterken yazıhane görevlilerince yakalandı. Yazıhane görevlilerinin Otogar polisine teslim ettiği Suriyelilerin pantolonun arka cebinde 100 Dolar kalıbı göndermek istedikleri belirlenirken Suriyeliler gözaltına altına alındı. Firma içinde yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(AK)