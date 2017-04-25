Gaziantep Deri Atölyesindeki Yangın 1 Saatte Söndürüldü

Deri atölyesindeki yangın 1 saatte söndürüldü



Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, (DHA) ? GAZİANTEP'te, bir deri işleme atölyesinin 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.



Yangın, gece saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı deri işleme atölyesinin en üst katında meydana geldi. Atölyenin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki deri ve benzeri malzemelerin tutuşmasıyla atölyeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler atölyenin depo kısmının kapılarını kırarak su ve köpükle müdahalede bulundu.



Bir saat süren çalışmayla söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



(Tür: Yurt)