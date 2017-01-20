Gaziantep Deaş, El Bab'da Bombalı Araçla Saldırdı: 5 Şehit, 9 Yaralı

Deaş, El Bab'da bombalı araçla saldırdı: 5 şehit, 9 yaralı (4)



YARALI 2 ÖSO ASKERİ KİLİS'E GETİRİLDİ



DEAŞ terör örgütü unsurlarının bomba yüklü araçla düzenlediği ve 5 Türk askerinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 9 Türk askeri ile 2 ÖSO üyesi tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste tedavisine başlanan Türk askerleri ile ÖSO askerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.