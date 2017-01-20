Gaziantep - Deaş, El Bab'da Bombalı Araçla Saldırdı: 5 Şehit, 9 Yaralı

Deaş, El Bab'da bombalı araçla saldırdı: 5 şehit, 9 yaralı (3) - (yeniden)



SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü ve dün Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO)kontrolünü ele geçirdiği El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 uzman çavuş şehit olurken, 9 asker yaralandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'ta başlatılan ve 150 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ÖSO güçlerinin oluşturduğu Özel Görev Kuvvet Grupları'nın dün kontrolü ele geçirdiği El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, bugün saat 13.40'ta terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda uzman çavuşlar Saim Topal (Erzincan), Bahattin Bakır (Zonguldak), Emre Doruk (Giresun), Ramazan Taşkın (Samsun) ve Mete Can (Hatay) şehit oldu, 9 asker ise yaralandı.



ÖSO üyelerinden de ölen ve yaralananların olduğu saldırının ardından terör örgütü DEAŞ'a ait hedefler karadan obüslerle, havadan da uçaklarla ateş altına alındı. Saldırıda yaralanan askerler, sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslara taşındı. Yaralı askerlerden bazıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olanlar ise helikopterlerle Gaziantep Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Saldırıda yaşamını yitiren şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları da helikopterle Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



TSK: YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan saldırıyla ilgili yapılan bilgilendirmede, saldırıda yaralanan 9 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi: "20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13.40 sularında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."



Harekatın başladığı günden itibaren Suriye topraklarında şehit düşen asker sayısı 54'e yükselirken, şehit uzman çavuşların yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.