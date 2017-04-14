Gaziantep Darbecilerle Çatışan Er, Belediyede Şoför Oldu

Darbecilerle çatışan er, belediyede şoför oldu



ANKARA'da Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaçırmak için lojmanlara gelen darbeciler ile çatışan Gaziantepli er 22 yaşındaki Müslüm Uzun, Fatma Şahin tarafından Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak işe alındı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylarla ilgili çıkan görüntülerde Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi kaçırmak için gelen darbecilerle çatışan lojmanlardaki nöbetçi er Müslüm Uzun, memleketi Gaziantep'te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü. Askerliği bitirdikten sonra döndüğü memleketinde taksi şoförlüğü yapan Müslüm Uzun, Fatma Şahin tarafından şoför olarak belediyede işe alındı.



Darbe girişimi gecesi kahramanlık örneği gösteren Müslüm Uzun'un hemşeri olduğunu öğrenince gururlandığını anlatan Fatma Şahin, şöyle dedi:



"Aslında daha yeni yeni kim ne yaptı, büyük fotoğrafı görmeye başlıyoruz. Bir tarafta şehitlerimiz, gazilerimiz, bir tarafta da gizli kahramanlarımız var. O gün, o karanlık gecenin sabahında çok güçlü bir şekilde aydınlığa ulaşmamızın nedeni bu kahramanlarımızda da gizli. Hakikaten kendi topraklarımızda yetişmiş bir kardeşimizin o gece verdiği mücadele, cesaretli davranış, paşanın kaçırılmasını engellemek için verdiği mücadele bize bir şey söylüyor. 80 milyonun kardeşliği bu kardeşlerimize sahip çıkmakla, yarın da bu kahramanların mücadelesini gençlere anlatmakla başarılabilir. O gece bunu yapanları hiç unutmadan ve unutturmadan yolumuza devam etmemiz yaşatmamız ve yaşatmaya devam ettirmemiz gerekiyor. O yüzden biz Müslüm kardeşimizle oturup muhabbet ettik ve ekibimize dahil ettik."



'HAİNLER AMACINA ULAŞAMADI'



Müslüm Uzun ise, darbe girişimi öncesi yaşadıklarını anlatırken şunları söyledi:



"Tabancayla havaya bir el uyarı mahiyetinde ateş açtım. Araçtaki hainler ateş etmeye başladı. Uzman çavuş ve ben karşılık verdik. Siper alıp beraber çatıştık. Uzman çavuşum 5 yerinden yaralandı. Benim silahım tutukluluk yapınca çavuşumun silahını aldım ve ateş etmeye devam ettim. Sonrasında hainlerin kaçtığını gördüm. Vatana laik bir asker olduğum için mutluyum ve gururluyum. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yarandı. O anları yaşayamayanlar bilemezler. O hainler amaçlarına ulaşamadı."