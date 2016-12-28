Gaziantep CHP'li Sucu: Asgari Ücretin Bin 300 Lira Olması Insanlık Dışı Durum

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 432 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 665 lira iken asgari ücretin bin 300 lira olması insanlık dışı bir durum olduğunu söyledi.



CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, parti binasında hükümet ile sendikalar arasındaki asgari ücret zammı görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Hayri Sucu, asgari ücretin bin 300 Türk Lirası olmasında, CHP'nin son seçimlerde asgari ücretin bin 500 Türk Lirası olacağı vaadinde bulunmasının etkili olduğunu kaydetti. Sucu şunları söyledi:



"7 Haziran seçimlerinden hüsranla çıkan Ak Parti, aylarca kaynak nerede diye sorarken bir anda o kaynağı bulmuştur ve asgari ücreti zoraki de olsa bin 300 lira yapmak durumunda kalmıştır. Ancak dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 432 lira iken, yoksulluk sınırı 4 bin 665 lira iken, asgari ücretin bin 300 lira olması çok açık bir şekilde insanlık dışı bir durumdur. Bir kişinin geçim ücretinin bin 762 lira olduğu ülkede, asgari ücretin bin 300 lira olması, insanlara yeme, içme, giyinme ve ısınma demektir. İktidar asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu söyleyerek gerçekleri çarpıtmaktadır. Halbuki önemli olan asgari ücretin ne kadar olduğu değildir, önemli olan asgari ücretin alım gücüdür. Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında Türkiye 26 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkesi arasında 20'inci sıradadır."