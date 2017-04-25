Gaziantep Çek Başkonsolos: Bizim Için Büyük Bir Kayıp

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un intihar eden 31 yaşındaki oyuncusu Frantisek Rajtoral'in cenazesini ülkesine gönderilmesi nedeniyle düzenlenecek törene katılmak üzere Gaziantep'e gelen Çek Cumhuriyeti Ankara Başkonsolosu Maria Opelova, "Bizim için büyük bir kayıp, üzüntü içerisindeyiz" dedi.



Çek Milli takımında da forma giyen Frantisek Rajtoral, geçen pazar günü Beştepe Mahallesi'ndeki evinde intihar edoerek yaşamına son verdi. İntiharı spor dünyasında şok etkisi yaratan Rajtoral'ın, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisi tamamlandı.Çek Cumhuriyeti Ankara Başkonsolosu Maria Opelova, bu sabah Gaziantep'e geldi ve Adli Tıp Kurumu'nda savunma oyuncusu Rajtoral'ın cenazesinin alınması için yasal işlemleri başlattı.



Adli Tıp Kurumu çıkışında gazetecilere konuşan Opelova, "Bizim için büyük bir trajedi. Sonuçta çok önemli bir sporcumuzu kaybettik. Bunun acısı içerisindeyiz. Cenazesini buradan alarak direkt ülkemize götüreceğiz. Herhangi bir sorunu var mıydı, bunu bizde bilmiyoruz" dedi.



Antalya'daki özel bir defin şirketi ile anlaşan konsolosluk, Frantisek Rajtoral'ın cenazesinin havalimanına taşınması için soğutmalı cenaze aracı kiraladı. Futbolcunun defin işleminin Çek geleneklerine uygun yapılması için ayrıca özel bir tabut ve takım elbise getirildiği öğrenildi. Rajtoral'ın cenazesi; yasal işlemlerin tamamlanması ve düzenlenecek törenin ardından özel uçakla Çek Cumhuriyeti'ne gönderilecek.