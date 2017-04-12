Gaziantep Cama Kafa Attı, Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, alkol aldıktan sonra dolmuş durağının camına kafa atan kişi yaralandı.



Olay, öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkol aldığı ileri sürülen ve ayakta durmakta güçlük çeken 35 yaşındaki A.A., çevredekiler tarafından otobüs durağına oturtuldu. İddiaya göre, A.A. bir süre sonra otobüs durağının camına kafa attı. Kırılan cam parçalarının başında kesikler oluşturduğu A.A. kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.A.'yı ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavi için İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.