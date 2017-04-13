Gaziantep Büyükşehir, Oğuz Çetin ile Yolları Ayırdı
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyespor ile teknik direktör Oğuz Çetin arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyespor ile teknik direktör Oğuz Çetin arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Mavi-beyazlı takım, Hüseyin Kalpar ile anlaşma sağladı.
TFF 1'inci Lig takımlarından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yönetimi, teknik direktör Oğuz Çetin ile anlaşarak yollarını ayırdı. Mavi- beyazlı takımda yaklaşık bir ay görev yapan Çetin'den boşalan teknik direktörlük için ise, Hüseyin Kalpar ile anlaşma sağlandığı tarafından duyuruldu.
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